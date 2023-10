Weszli na ambony, używają wojska za tło, odtajniaja dokumenty, spółki skarbu państwa traktują jak prywatne biznesy do finansowania swoich celów, telewizję zamieniają w tube propagandowa, konstytucję traktują jak chcą, trybunał trzymają na smyczy. Kaczyński, Blaszczak i inne tuzy, jakby mieli tylko pewność że doda im to procentów w wyborach, to wykopaliby z Wawelu Leszka i pozwolili do jego trumny wrzucać głosy. Ludzie bez godności.