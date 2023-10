Bo polskie wojsko już dawno zostało poniżone. Najlepszym przykładem są miesięcznice smoleńskie. 160 razy była zamykana część warszawy i kosztuje to czasami nawet 300 tysięcy złotych za jeden taki dzień. Wszystko to w jednym celu – odizolowania prezesa PiS od społeczeństwa. Nie chciałbym być dowódcą który armii wydaje polecenia "dziś będziecie z emerytami i opozycją siłować się w wyrywanie sobie kwiatów" pod pomnikiem. Przecież to absurd do czego używamy wojsko - ma Pokaż całość