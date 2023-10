Cała frustracja Kaczyńskiego wynika z tego, że sytuacja wymyka mu się spod kontroli. Jeszcze miesiąc temu policja i ŻW otoczyłaby go szczelnym kordonem i nikt nie miałby możliwości podejść na 500 metrów do niego. Gdyby nie ochrona, to pewnie zabrakłoby mu odwagi żeby się pod pomnikiem pojawić chociażby jeden raz.