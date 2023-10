Błaszczak ma teraz na głowie to jak ogarnąć zaopatrywanie stacji Orlenu z rezerw paliwowych wojska i jak kierować cysternami, bo do wyborów jeszcze sześć dni, a paliwa nie może zabraknąć, wszystko wisi na włosku! Może ktoś mu to wytknął, że posuwa się to za daleko i reakcja politbiura PIS była jednoznaczna. Andrzejczak i Piotrowski, idźcie sobie, nie reprezentujcie postaw walki o dobro wspólne, a zatem jesteście antypolakami.