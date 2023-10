Referendum ma tylko i wyłącznie jeden cel, jest to legalne celowe łamanie ciszy wyborczej i kampania PIS do samego końca głosowania.

Jeżeli ktoś tego nie rozumie to jest wyborca PIS, "0" i ścierki do podłogi ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )



Ile razy rząd się pytał w referendum ludzi przez 8 lat o jakieś ważne decyzje dla przeciętnego Polaka?? ZERO !!

Nagle przed wyborami wymyślili sobie jak chamsko wykorzystać naród Pokaż całość