dlatego właśnie tak nie cierpię tych polskich kompleksów. Są kraje które próbują wmówić nam jacy to jesteśmy rasistowscy i okropni a Polak jeszcze przyklaskuje i powie "a poza tym jesteśmy jeszcze..."



a potem nagle następuje takie spotkanie ze ścianą i szok: jak to? to inni też mają wady? nie jesteśmy najgorszym narodem na świecie? to jakaś pomyłka. To pewnie nie Holendrzy tylko przebrani Polacy!