A Sasin do tej pory nie zapłacił firmom za igrzyska w Krakowie, ochłapy daja ludziom za ziemię pod CPK i lasy rżną jak nigdyMiał być fundusz solidarnościowy dla niepełnosprawnych to wydali na 14-tki dla emerytówPrzeżarli nawet z funduszu rezerwy demograficznej i ETSNawet już polują na przedsiębiorców którym wczesniej dali $ z tarczy żeby im odebrać to co daliBa nawet po bazarkach skarbówka wali mandaty żeby coś