"On Thursday, NEK flagged it would close the plant after finding about the leak in the primary system within the containment building, even though the leak was below technical specification limits."

wyciek w pierwotnym obiegu PWR nie jest wyciekiem do środowiska tylko w zabezpieczonym przed wyciekiem na zewnątrz uszczelnionym zbiorniku ochronnym (Containment Sump), medium jest odzyskiwane

ale żadna "dziennikarska" k..wa w PL ci o tym nie powie bo przyszło polecenie żeby pisać Pokaż całość