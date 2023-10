Strategicznie i na mapach oczywiście to wygląda pięknie że Turcja należy do NATO. Prawda jednak jest taka, że oni nigdy w sojuszu nie powinni się znaleźć. Między sojusznikami i Turcją jest przepaść społeczna i mentalna. Poza tym Turcja to taka rosja (na razie) w wersji soft. Jednak ten kto obserwuje trochę to co się w Turcji dzieje ten wie i zdaje sobie doskonale sprawę, że wszystko zmierza w Turcji do tego by Pokaż całość