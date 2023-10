I niech ukraincy wracaja do siebie :3 jak już bawimy się w koncert życzeń. MSZ i MSW całe do #!$%@?, wam kury szczać prowadzać a nie politykę zagraniczną i wewnętrzna prowadzić.



Jakim trzeba być frajerem by czołgi za jeden uśmiech oddawać. Jaką trzeba być #!$%@?ą by na własny terytorium nie kontrolować tranzytu zboża. To są podstawy podstaw.