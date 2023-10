Zasranym obowiązkiem każdej władzy, jest stanąć i odpowiadać na pytania. Pis najchętniej w ogóle by zamknął sejm przed dziennikarzami, a na wywiady przychodził tylko do tvp, żeby broń boże nikt nie poruszał niewygodnych pytań.



Konferencje prasowe? Dziś są w zasadzie tylko do wygłaszania monologów, obrażania i krzyczenia na dziennikarzy, którzy w imieniu nas wszystkich zadają te pytania.



Idźcie ludzie na wybory i nie nabierajcie się na farmy trolli, które zalały ostatnio Internet, Pokaż całość