Ech katolicy, katolicy... A nie moglibyście sobie być katolikami bez tego rozpasanego, złodziejskiego, ruchającego dzieci aparatu sprawowania władzy?

Do czego w ogóle wam są potrzebni ci ludzie? Wierzycie, że wasz bóg jest wszechmocny, ale jednocześnie uważacie, że nie usłyszy was inaczej, niż przez uszko spowiednika? Wierzycie, że kocha was bezwarunkową miłością, ale uważacie, że się na was pogniewa jeżeli przestaniecie utrzymywać ludzi, którzy sami ogłosili się jego przedstawicielami na Ziemi?

