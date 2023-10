Wiara w to że państwo się zaopiekuje w kryzysowej sytuacji i złapie każdego przestępcę to rak toczący umysły od pokoleń. Owszem, wspólna pracą można osiągnąć naprawdę wiele, ale nie po to by przeżyć i zarobić psie pieniądze na życie, tylko z prawdziwej determinacji. Sama instytucja policji to tylko nadbudówka czegoś co ma zatrzymać lincz, coś przejściowego , gdy wszyscy będziemy świadomi nie będą potrzebni. Policjanci ani dobrze nie zarabiają a są chronieni, Pokaż całość