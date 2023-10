Upadek Epoki Brązu - ostatni gwóźdź do trumny - najazd ludów morza

Upadek Cesarstwa Rzymskiego - ostatni gwóźdź do trumny - najazd barbarzyńców

Upadek Bizancjum - ostatni gwóźdź do trumny - najazd Osmanów

Upadek cywilizacji Europejskiej - ostatni gwóźdź do trumny - najazd migrantów z Azji i Afryki

Upadek USA - ostatni gwóźdź do trumny - najazd migrantów z Ameryki Łacińskiej