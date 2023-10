Wszystkim chciałbym przypomnieć, że każdy ma prawo do pozywania - jak mamy sobie to wyobrażać inaczej? Przecież dopiero Sąd ocenia zasadność pozwu i wydaje ewentualny wyrok. Nie ma instytucji która "przed sądem" ogarnia, czy "można pozwać" czy "nie można pozwać". Kluczowe są wyroki, gdyby ten Pan otrzymał nakaz zapłaty który wydałby Sąd nie mając podstaw do jego wystawienia - to wtedy jest problem. Każdy mając dane drugiej strony, może wnieść przeciwko niej Pokaż całość