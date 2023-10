Wydalają ze służby - fajnie. Tylko co robią z tym, żeby te zachowania się nie powtarzały? To nie jest pierwsza akcja policji z Wrocławia w której ktoś źle kończy.

Ta formacja potrzebuje w tym mieście sporych zmian bo o tym, że spuszczali łomot ludziom to jeszcze za dzieciaka słyszałem.