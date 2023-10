Dobrze, że to się nagłaśnia na cały świat. Może wezmą się w końcu za tych nazistowskich skur... Niektórym Ukraińcom przyda się otrzeźwienie, no i w końcu głos normalnych demokratycznych Ukraińców będzie bardziej słyszalny, bo nie wiedzieć czemu do tej pory bezkarnie w ukraińskiej społeczności podnosiła łeb nazistowska hydra zagłuszając tych zdrowo myślących.