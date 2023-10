hmmm no pewnie to samo co do tej pory... czyli nic. A jeszcze miedzy czasie sie zgodzimy na walutę cyfrową z możliwością włączania i wyłączania na określone produkty.Idziesz na protest i cyk możesz tylko kupić wodę i bułki bo badania które będziesz miał na bieżąca wykażą że masz jakaś chorobę bakteryjną i w systemie nie da sie tego zmienić..W świecie PIS wszystko jest możliwe