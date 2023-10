Co? 832 nadgodziny? Wpisane do przeisow? Fajnie sie tam bawia. Toc to ponad 5 miesiecy :)) (1000 to ponad pol roku)



Cociaz z drugiej strony jak ktos lubi to czemi nie. Pytanie na ile lubi. Skoro sie zwalniaja to raczej nie lubia nadgodzin :D