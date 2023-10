Kolejny ulany do granic pisowski wieprz, który jest tylko po to, aby kraść. Na takie kreatury bez choćby refluksu patrzeć się nie da.

I babka dobrze gada, to jest pułapka i plan awaryjny na przegrane wybory, bo pisdy będą mogły bredzić, że za nich było taniej i już umacniać swój betonowy elektorat na kolejne. kaczyński znowu będzie mógł latać z kanistrem i bredzić głupoty, że trzeba odwagi do obniżki.