Spotykają się nad Pacyfikiem dwie rakiety - rosyjska i amerykańska.



Rosyjska się pyta:

- Lecisz do nas, prawda?

- Tak- odpowiada amerykańska- A Ty do nas co?

- No... A my w ogóle się już wcześniej nie spotkaliśmy?

- No nie wiem, może...-odpowiada skołowana amerykańska.

- No to stary, trzeba wypić za spotkanie!

I tak walnęły sobie parę kolejek ciekłego wodoru, poprawili utleniaczem. Amerykańska ledwo już widzi i mówi:

- Stary. Ja Pokaż całość