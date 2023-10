Kurde, w 2010 mieli trzęsienie ziemi, a do dzisiaj nie umieli posprzątać grzuzu... 13 lat, a jakoś nikt nie znalazł w sobie siły by za kielnie złapać i jakoś żyćko ogarnąć by wymurować czy wytynkować cokolwiek. Bieda to stan umysłu...