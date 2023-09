Jakby Pan Anderson chciał nakręcić film rozgrywający się w jednym budynku, to by się miejscówka nadała. Były takie filmy i to nawet bardzo dobre. Jak ten stary amerykański z tymi przysięgłymi, co się kłócili, czy oskarżony jest winny, czy nie. Nie pamiętam tytułu, ale film pierwsza klasa!