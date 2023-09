Taka ciekawostka: Wokół granic w Rosji powstało sporo jednostek czegoś co można by nazwać Obroną Terytorialną, ich liczba jest dość spora, ale z uwagi na fakt, że Kreml boi się powstawania lokalnych bojówek, zwłaszcza po odpale Prigożyna i te jednostki nie mają broni pod ręką! Wszystko co mają teoretycznie dostawać jest w magazynach ministerstwa obrony i to musi wyrazić zgodę by ją wydać. Oznacza to, że jeśli jakaś jednostka wkroczy na terytorium Pokaż całość