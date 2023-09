To jest sprawa śmierci dwóch polskich obywateli, gdzie Zełenski kłamał i kłamie nadal, że to była rakieta rosyjska, a nie ukraińska. To jest właśnie to kłamstwo, że Wołyń kogoś zabił i to, co jest najbardziej dla wielu środowisk najboleśniejsze - ciągły zakaz ekshumacji polskich obywateli – argumen