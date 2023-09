Przemoc ma płeć - mężczyzny. Po co tam parkował samochód? Jakby tam nie zaparkował to nie miałby problemu. Kobieta czasem musi się odstresować - czy to w związku czy na parkingu. Prawdziwy mężczyzna powinien wiedzieć takie rzeczy. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )