Mieliście już 3-4 dodatki inflacyjne po parę tysi każdy? Nie, to dlatego, że nie pracujecie w górnictwie - dziwnym wehikule służącym do kupowania głosów na Śląsku, bo sensu innego to nie ma. Do górnictwa od lat dopłacamy, poza 2022, gdzie nadwymiarowy zysk tez zostal od razu rozdany.