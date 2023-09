Wszyscy upadają tylko nie Polska xD. To, że u nas PKB się skurczyło i po wyborach zostaną odblokowane wszystkie tarcze antyinflacyjne, dopłaty, zostanie podniesiona najniższa krajowa o 20%, zostanie podniesione 500+ do 800+, zostaną obniżone stopy procentowe i pewnie wbijemy w rekordowy skok cen to już nikt nie widzi hahaha. Na wykopie Polska to ideał, a topowe gospodarki świata z gigantycznymi koncernami to głupki.