Za takie wałki, które żerują na starszych, schorowanych ludziach, gdzie nie rzadko cała rodzina wydaje ostatnie pieniądze, żeby pomóc swojej babci czy dziadkowi- powinny być bezwzględne kary więzienia plus rekompensaty pieniężne i dodatkowo odszkodowanie. Nie wspomnę już nawet o tych cwaniaczkach, którzy wykupują od starszych ludzi ich mieszkania za bezcen w zamian dając jakieś grosze co miesiąc na lekarstwa czy jedzenie. Czekam aż konfederacja dojdzie do władzy i zniszczy ten burdel, bo Pokaż całość