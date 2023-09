Powoli broń wyczerpuje się nawet kacapom. A prawda jest pewnie taka, że mają w cholere sprzętu, ale to co nadawało sie do użytku to był drobny procent całości. Reszta to po prostu zasobnik części. No bo jeśli rzekomo mają tego dużo, to czemu zabierają opl z terytoriów Ukrainy by bronić Moskwy albo Petersburga? Poza tym jeszcze bardziej liczą się kompetentni ludzie, dowódcy, technicy, którzy wyczerpali się im stosunkowo szybko.