dzień dobry panie RMF.

a ma pan może drugiego buta? jestem w trudnej sytuacji i chciałabym bardzo, jeśli jest do oddania za darmo, ale mój chory bombelek bardzo by chciał też tego drugiego bucika.

a może mógłby go pan nam podwieźć jakoś, bo ja nie pracuję, a samochodu nie mamy na bilety mnie nie stać.

bardzo panu dziękujemy!

ps. są może inne kolory do wyboru?