To raczej porównanie:

- polskie rolnictwo jest odgórnie ograniczane i regulowane całym tabunem przepisów unijnych

vs

- rolnictwo ukraińskie robi co chce i jak chce nie przejmując się przepisami UE



To trochę tak jakbyśmy postawili do wyścigu biegacza z plecakiem kamieni na plecach vs takiego który biegnie jak chce i w czym chce - który wygra wyścig?