Dlaczego Chiny miałyby iść na wojnę ze Stanami, skoro to własnie Stany są zadłużone na ogromne kwoty u Chińczyków?

Wojna oznaczałaby jedynie, że Chiny nigdy nie odzyskają już nigdy swoich pieniędzy za dobra i usługi wysłane do USA, więc tutaj wojna jest jedynie w interesie Stanów, po to żeby "anulować" swoje długi.