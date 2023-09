To chyba tylko w Kongo albo Liberii mogło się wydarzyć. Komendant przemyca broń artyleryjską, wbrew wszystkim zasadom i przepisom wnosi ją do budynku i po pijaku wali w podłogę i ... nie ponosi konsekwencji, nikt nawet nie zamierza go postawić przed sądem. Ot, kto nie jebnął granatnikiem, niech pierwszy rzuci kamieniem.