Idź jeden z drugim do chama na wieś do pracy - tyrasz w polu od 7 rano do 19 wieczorem za 17 zł na godzinę na czarno bo cham więcej ci nie da bo jest dużo taniej siły roboczej z Ukrainy - tanie zboże z Ukrainy to źle bo cham mało zarobi ale już tani pracownik z Ukrainy to dobrze: