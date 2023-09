Azerbejdżan zaatakował Górski Karabach. Spływają doniesienia o ostrzałach. To element konfliktu Armenia-Azerbejdżan. Azerbejdżan nazwał swoje działania mianem "operacji antyterrorystycznej". Co się dzieje na linii Azerbejdżan-Armenia? Jak zareaguje premier Paszynian? Co na to Rosja?