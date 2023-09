Ostanio szefu dzwoni Pong mam dla ciebie zadanie będziesz wysłał nowym pracownikom wszelkie info potrzebne do egzystencji w corpo , w moim teamie mam tylko jedna kobietę 57 plus to tłumacze szefowi ze na cito to ja mam tyle do zrobienia i żeby określił co jest ważniejsze , albo dal tej babie cos do roboty zarabia takie same pieniądze , a nawiasem ona dalej nie wie jak robić kopiuj wklej , szefu Pokaż całość