Never ending story z tym Rafako, Tauronem i nieszczęsnym blokiem energetycznym. Ciekawe ile w tym prawdy, że wpływ na awaryjność miał słabej jakości węgiel. Blok był oddany pod koniec 2020r., a już w czerwcu 2021r. nastąpiła pierwsza awaria. Pamiętajmy, że w tamtych latach Polska importowała sporo węgla, pewną część z Rosji, który nie należy do najlepszych jakościowo. Tylko ciężko by było sprzedać narodowi informację, że nowy blok został załatwiony przez rosyjski węgiel. Pokaż całość