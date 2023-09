Za rządów PO w ciągu 8 lat Orlen zarobił 5 mld złotych a za rządów PiS w ciągu 8 lat Orlen zarobił już ponad 132 mld złotych. Mają z czego spuszczać ceny by pokazać jacy są dobrotliwi. Ale do tej pory Orlen okradał prawie każdego człowieka, który jeździ samochodem. Ale ludzie to lubią. Bo jakby PiS zarobić z Orlenem 20 mld złotych to już byłoby dużo. To świetnie pokazuje jak ludzie w Pokaż całość