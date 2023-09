Funkcjonariusz policji z Wrocławia został zatrzymany za próbę kradzieży pieniędzy. Dopuścił się jej podczas akcji skierowanej w dilera narkotykowego.

Jak nie zabijanie zatrzymanych, to kradzieże pieniędzy xD Skąd się to bierze, że akurat we Wrocku policja jest taka beznadziejna?