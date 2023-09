Najlepsze jest to, że ukraińcy dzięki swoim politykom myślą, że zamiast spełnienia koniecznych warunków, to ta wojna zapewni im członkostwo w Unii, NATO i jeszcze nie wiadomo gdzie... I teraz jakieś saszki po pijaku będą się sapać o to... Mieli kilka dekad na to, a myślą z jakiegoś powodu, że wskoczą ekspresowo bo bronią swojego kraju... Mało tego, dudu i inni pisowcy pierwsi byli w tym, żeby ich brać do Unii, wysyłać Pokaż całość