Oskarżenie wyszło od znanego tu powszechnie człącza, człącz lub człączy tagu Neuropa. Rzecz dotyczyła ostatniego znaleziska jakie zamieściłem. A mowa o Teorii spiskowej dotyczącej "groomingu"( uwodzenia,nagabywania) LGBT. https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_grooming_conspiracy_theory Gdzie cały przedmiot sprawy został dokładnie opisany na wikipedii. Nie chce tu marnować, niczyjego czasu i jestem zdania, że leżących się nie kopie. No chyba, że kopią się sami. Przechodzę więc do sedna sprawy. W niemniejszym artykule aktywiszcza wikipedyczne opisało o to taki haniebny przypadek zamknięcia, powiedzmy więcej zcancelowania tak o to wspaniałej imprezy jaką była CabaBabaRave dla matek i niemowląt.

Więcej można znaleźć samemu. Wyślę, że po tych trzech fotkach wiadomo co się dzieje. Dodam jeszcze tylko swoje trzy grosze. Tak dzieci w takim wieku, nie są świadome tego co się dzieje, ale ich mózgi chłoną to wszystko i to co zobaczą będzie miało w przyszłości mniejszy lub większy wpływ na ich psychikę szczególnie, że to raczej nie jest jednorazowy "wybryk" tylko powtarzająca się czynność. Chętnie posłuchał bym opinii jakiegoś neurobiologa czy pediatry jak rzeczy takiego wpływają na umysł i rozwój dziecka.

Druga sprawa dająca do myślenia to przeseksualizowane pseudonimy facetów w sukienkach. Nie oni nie nazywają się dziecięco - zazwyczaj ich nicki nawiązują do sexu, analu, albo penesa. W tym wycinku artykułu z wikipedii możemy sobie przeczytać o gościu nazywającym się Medulla Oblongata - co po łacinie znaczy, rdzeń przedłużony. Wcale nie chodzi o penesa XD Więc tak, wszystko to tylko teorie spiskowe, wyciagnięte z konteksu zdjęcia i nadmierne zainteresowanie prawaków takimi tematami haha bo wiecie xD w szkołach też wszystko jest wyrwane z kontekstu .