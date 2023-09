Jakby babcia miała wąsy to by dziadkiem była.Naprawdę wierzysz że rząd..który może wywłaszczyć te ziemie... bawi się w uprzykrzanie życia mieszkańcom..?!XDBądźmy poważni..Wybierz się lepiej do lekarza, albo wyłącz ta czy inną tv czy co tam oglądasz bo wyraźnie ci szkodzi.Polecam zapoznanie się z terminem "Paranoja"