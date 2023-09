Zakochała się w szaraku, p0lka nad orbitą

Przy nim czuła się jak w StarTreku

Kochała galaktyczne disco

On na imię miał $#((=%!

*&~~} na nazwisko

Poznali się na pokładzie,

Gdzie było bardzo zimno



On przekazał w myślach

"I love you babe"

I tak patrzył ufok na jej polską gębę

Miłość jest szalona, wpadli sobie w ręce

Czasem ich widuje jak znakują bydło prętem



Szaraku please don't break my heart

