Dla mnie niezwykle interesujące było to, że Józef Ulma był naprawdę mega rozgarniętym człowiekiem. Mimo skończenia tylko 4 klas szkoły podstawowej uczył się potem z czasopism, które prenumerował.

Skonstruował prądnicę z wiatraka, dzięki któremu miał prąd w domu. Zbudował radioodbiornik. A wiele ze zdjęć rodziny, które możemy oglądać były wykonane złożonym przez niego aparatem.



Jeśli hobbyści spod znaku DIY potrzebowaliby patrona, to Józef Ulma z pewnością dobrze się do tego nadaje. ( Pokaż całość