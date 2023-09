"Kierowca miał ponad 2 promile alkoholu - poinformowała śląska policja.

Do zdarzenia doszło około godziny 8.30 w Krzyżowicach. 22-letni obywatel Ukrainy, jadąc ulicą Wyzwolenia, nie dostosował prędkości do warunków ruchu i wpadł w poślizg, a następnie wjechał na wysepkę, gdzie ściął znak drogowy."



