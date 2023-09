Jak pewnie wiekszość nie odróżniam ruskiego od ukraińskiego. I tak się właśnie zastanawiałem w ten weekend czy to co słychać na drodze do Morskiego Oka to jeden czy drugi język. Wiem że dawniej sporo ruskich tam przyjeżdżało, a teraz nadal sporo #!$%@? bananowców mowiących w tym dialekcie tam lezie.