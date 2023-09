Dostał głównie za to, że uciekł z miejsca wypadku, zamiast próbować udzielić pomocy. To jest i chyba powinno być traktowane jak jazda po pijaku. #!$%@? to już wisienka na torcie.

11 lat za wypadek drogowy nie dostaniesz jeśli:

1. Jedziesz na trzeźwo.

2. Nie uciekasz z miejsca zdarzenia.

Dodatkowo karygodne jest to, że gość jest ratownikiem i oczekuje się od niego, że udzieli pomocy nawet bardziej niż od innych.