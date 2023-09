Ja obstaję przy swoim zdaniu.

Jak ktoś zapie*dala po drodze szybkiego ruchu to wypadek.Tam nie ma powodu by się spodziewać pieszych czy stojących pojazdów (o ile nie informują o tym znaki/tablice świetlne).

Jak ktoś zapie*dala po mieście to zawsze jest tzw. zamiar ewentualny,tzn. kierujący liczy się z tym,że może kogoś zabić,ale ta świadomość nie wpływa na jego zachowanie i decyduje się on postępować tak a nie inaczej.

Trzeba zmienić prawo.Na początek kierujący Pokaż całość