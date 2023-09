Myślę, że jeszcze wyższe, bezterminowe i bezwarunkowr zasiłki poprawiłyby sytuację ;)



A tak serio: zasiłki dla ludzi w kryzysowych sytuacjach to dobry pomysł, ale one i działania im towarzyszące muszą pomóc lub nawet zmusić do usamodzielniania się. A najczęściej prowadzą do uzależnienia od pomocy. W Polsce często nawet próba usamodzielniania się jest karana (np. rodzice niepełnosprawnych dzieci próbujący wrócić na rynek pracy). Wyjątkiem są sytuacje kiedy mimo chęci sprawa jest beznadziejna, wtedy Pokaż całość